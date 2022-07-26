İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.07.2022 20:28
İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Foça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salları içerisindeki 48 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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