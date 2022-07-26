Alınan bilgiye göre, Foça ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında can salındaki 48 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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