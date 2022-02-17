İzmir açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmak isteyen lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında 15 Şubat saat 08.35 sıralarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 16 kaçak göçmeni kurtardı. Yine ekipler tarafından, Çeşme ilçesi açıklarında 16 Şubat saat 03.00 sıralarında Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 16 Şubat saat 02.00 sıralarında ise lastik bot içerisindeki 35 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken ekipler tarafından yakalandı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR