İzmir açıklarında gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, ticari gemide 2 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari gemi içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler tarafından durdurulan gemideki 2 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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