İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

22.06.2022 22:01
İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

İzmir'in Aliağa ve Foça ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Haziran saat 06.30 sıralarında, Aliağa ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 100 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ekipler aynı gün saat 15.50 sıralarında ise, Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan göçmen kaçakçılığı şüphelileri ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. - İZMİR

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İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir'de 100 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 24 kaçak göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 göçmen ise yakalandı İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı, 32 göçmen ise yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 124 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı - Son Dakika
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