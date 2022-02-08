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İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.02.2022 20:37
İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.

İzmir'in Menderes ve Dikili ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, lastik botla yurt dışına geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Şubat'ta, Menderes ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında ise lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 15 düzensiz göçmen ise karaya çıkarıldı.

Kurtarılan ve yakalanan 36 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yunanistan, Dikili, İzmir, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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