Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.06.2022 23:24
Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 39 göçmeni karaya çıkardı.

Göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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