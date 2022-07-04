İzmir açıklarında geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.07.2022 23:04
İzmir açıklarında geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 8 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

36 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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