Yine açıklamada, Dikili ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında geri itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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