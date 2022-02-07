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İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.02.2022 20:34
İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Foça ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Karaburun, Foça ve Çeşme ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 24 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkardı.

Öte yandan Çeşme ilçesi Boğaz Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 7 düzensiz göçmeni de kurtardı.

Ekipler Foça açıklarında da aynı unsurlarca geri itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yunanistan, Karaburun, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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