Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.02.2022 23:29
Yunanistan unsurlarınca geri itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 21 Şubat saat 17.25 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 7 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt/İHA)

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, İzmir, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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