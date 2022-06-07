İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

07.06.2022 23:01
İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 77 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 77 göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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