İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.06.2022 20:24
İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içindeki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içindeki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı İzmir açıklarında 44 göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında geri itilen can salındaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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