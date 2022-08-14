Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi 'nde bugün saat 06.24'te merkez üssü Menderes açıklarında 5.0 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Menderes'e 1.96 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Kentte büyük ölçüde hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi - İZMİR

Kaynak: İHA

Kuşadası Körfezi, Ege Denizi, Deprem, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir açıklarında korkutan deprem - Son Dakika

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