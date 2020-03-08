İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı

7 saat önce

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botla Yunanistan'a geçmek isteyen 60 yabancı uyruklu yakalandı.

İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı, System.String[]

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında botla Yunanistan'a geçmek isteyen 60 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botunca tespit edilen hareketli lastik bot, durduruldu.

Lastik bottaki Afganistan uyruklu 33'ü çocuk 60 kişi yakalandı.

Yunanistan, Afganistan, Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:52 Kaynak: AA
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