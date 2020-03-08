İzmir açıklarında lastik bottaki Afganistan uyruklu 60 kişi yakalandı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botunca tespit edilen hareketli lastik bot, durduruldu.

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