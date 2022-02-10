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Lastik bot motor arızası yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika

Lastik bot motor arızası yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

10.02.2022 21:21
Lastik bot motor arızası yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmenin imdadına Sahi Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmenin imdadına Sahi Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Mobil Radarı tarafından, Dikili açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğuna yönelik bilgi edinildi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu tarafından, lastik bot içerisindeki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Lastik bot motor arızası yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti

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Sahil Güvenlik, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lastik bot motor arızası yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lastik bot motor arızası yaptı, göçmenlerin imdadına Sahil Güvenlik yetişti - Son Dakika
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