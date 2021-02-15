İzmir açıklarında sürüklenen lastik bottaki 41 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Antalyaspor ile Malatyaspor 1-1 berabere kaldı

Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Marco Rose oldu

Umut Bulut, Süper Lig'de 503 maçla Oğuz Çetin'in 21 yıllık rekorunu egale etti

Trafik kazası geçiren genç, kazanın şoku ve baba korkusuyla tir tir titredi

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