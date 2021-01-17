İzmir açıklarında tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika

İzmir'in Karaburun ilçesinde tekneden denize düşen balıkçının cesedi kıyıda bulundu.
Çalıştığı gırgır ile balık avlamak için denize açılan Mustafa Sesli, Kaynarpınar Mahallesi açıklarında denize düştü.
Arkadaşlarının Sesli'yi kurtarma çabaları sonuç vermeyince durum Sahil Güvenlik Komutanlığına ve jandarmaya bildirildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, helikopter destekli aramada Sesli'nin cansız bedenini, Ambarseki Mahallesi Esendere kıyısında buldu.
Sesli'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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