İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bot içerisindeki toplam 16 sığınmacı kıyıya getirildi. Bu arada sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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