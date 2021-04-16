İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikili açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 26 kişi kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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