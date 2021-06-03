İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 sığınmacı kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde bir grubun olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 32 sığınmacı kurtarıldı. Sığınmacıların işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

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