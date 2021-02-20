İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 36 sığınmacı kurtarıldı.

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