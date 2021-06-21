İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı.
Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik bottaki 20 kişi kurtarıldı.
Karaburun açıklarında da geri itilen can salı içerisindeki 31 sığınmacı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 51 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika