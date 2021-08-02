Üye Girişi
İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

02.08.2021 22:50
İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı, System.String[]

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ve Seferihisar ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 61 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 07.30 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan, ekipler aynı gün içerisinde saat 08.10'da Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Mülteci, Dikili, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı 23:25 Neymar son haliyle futbolseverleri şaşırttı! Tatilde kilo alan yıldız futbolcu objektiflere yakalandı Havuza atlayıp başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti 22:58 Havuza atlayıp başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı 22:51 Komutandan provokasyonlara karşı alkışlanacak hareket! Nöbet tutan gençleri tek tek uyardı
Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım 22:11 Azra'nın ardından sunucu Elif Yılmaz'dan çok konuşulacak itiraf: Kiraladığım evdeki ilk gece arkamı döner dönmez tacize uğradım Marmaris'te hayvanlarını terk etmek istemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşattı 21:37 Marmaris'te hayvanlarını terk etmek istemeyen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşattı Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale 21:15 Ankara Nallıhan Kuş Cenneti'nden alevler yükseliyor! Büyüyen yangına karşı hummalı müdahale
Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı 19:43 Yürek yakan anlar! Ölen yakınının dakikalarca yüzünü okşadı Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı 18:42 Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül oldu! Son hali, görenlerin içini acıttı

Son Dakika Haberleri
16:07 Vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ardından ünlü isimler isyan etti
15:52 129 yangın kontrol altına alındı, 9 noktada alevlerle mücadele devam ediliyor! İşte il il son durum
15:48 Tokyo Olimpiyatları'nda bir ilk daha! Yasemin Adar, güreşte madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olarak tarihe geçti
15:41 İstanbul'da iş yerini açan baba oğlunun cansız bedenini buldu
14:49 Jeneratörden sızan gaz korkuttu! Şarküteri dükkanında 4 kişi, fenalaşıp yere yığıldı
14:31 Elektriğin ardından şimdi de su kesintisi! İSKİ, İstanbul'un 10 ilçesi için uyarıda bulundu
14:14 Son Dakika: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi play-off turunda Neftçi - HJK Helsinki eşleşmesinin galibiyle oynayacak
14:11 Son Dakika: Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Danimarka ekibi Randers oldu
14:11 Yangın mağduru insanlar için yardım kampanyası düzenleyen Demet Akalın, gözyaşlarına engel olamadı
14:06 Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı
Çaresiz yaşlı adamın ormana son bakışı yürek yaktı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı Çaresiz yaşlı adamın ormana son bakışı yürek yaktı! Videoyu izleyenler gözyaşlarını tutamadı         
23:28
Haberciler yürekleri ağza getirdi! TRT ekibi Marmaris'te haber için canını tehlikeye attı Haberciler yürekleri ağza getirdi! TRT ekibi Marmaris'te haber için canını tehlikeye attı         
23:11
Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi Fenerbahçe'de büyük temizlik başlıyor! Vitor Pereira, 11 futbolcuya kapıyı gösterdi         
22:56
Yangın bölgesindeki 5 ilde prim borçlarına erteleme Yangın bölgesindeki 5 ilde prim borçlarına erteleme         
22:47
Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş Vahşice katledilen Azra'nın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı! Sanki olacakları görmüş         
21:41
Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi Yunanistan, AB'nin Türkiye için istediği yangın söndürme desteği çağrısına yanıt vermedi         
21:20
Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler Yangın nedeniyle boşaltılan Gündoğmuş ilçesinin Belediye Başkanı Özeren'den skandal sözler: 'Keşke evimiz yansaydı' diyecekler         
21:03
Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu Arıza yapan ticari taksi Taksim Meydanı'nı dumana boğdu         
19:28
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'in "Ne olur helikopter gönderin" sözlerine yanıt: Dürüst bir cümle olmadı         
18:34
Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem Help Turkey paylaşımları ünlüleri ikiye böldü! Şehrazat'tan kendisini alaya alan Farah Abdullah'a ağır yanıt: Ne iş yaptığını bile bilmem         
18:11
Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından Kapsamlı araştırmanın sonuçları yayınlandı! Amerika'da ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayanlar arasından         
17:47
Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü Muğla'daki canlı yayında şaşkına çeviren anlar! Alevlerin içinden çıkıp ekibe doğru yürüdü         
15:44
4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu 4 gündür her yerde aranan kayıp Emine öğretmenin cansız bedeni bulundu         
15:01
THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı THK Başkanı Aşçı'nın, spikerin sorduğu ''Uçaklara neden bakım yapılmıyor?'' sorusuna verdiği cevap şaşkınlık yarattı         
14:26
Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı Tokyo Olimpiyatları'nda siyasi skandal! Belaruslu atlet Japonya'ya sığındı         
14:06
Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı Cansız bedeni parçalanmış olarak bulundu! Üniversiteli Azra'yı öldüren katil zanlısı cinayet anını anlattı         
12:16
Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 23:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de 61 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement