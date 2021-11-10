İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 75 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 9 Kasım'da Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik bot ekipleri sevk edildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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