İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 76 sığınmacı, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ayrıca, ilçenin Madra Çayı açıklarında da Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince, aynı yöntemle geri itilen 33 sığınmacıyı karaya çıkardı.

Dikili ilçesi açıklarında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi.

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