İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir 'in Dikili ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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