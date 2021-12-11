İzmir açıklarında yardım isteyen 79 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 ve denize atılan 3 ile lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 46 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve 2 ayrı yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, 2 lastik bottaki 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Yunanistan unsurlarının geri ittiği 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

Menderes ilçesi açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıkları Karaada kuzeyinde de düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 3 düzensiz göçmeni buradan alarak kıyıya getirdi.

Ekiplerce kurtarılan 79 düzensiz göçmen işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.