İzmir açıklarında yasa dışı geçiş yapan 297 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında yasa dışı geçiş yapan 297 düzensiz göçmen yakalandı

25.05.2022 17:16
İzmir açıklarında yasa dışı geçiş yapan 297 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 297 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Urla, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 297 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, 2 kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen teknedeki 100 düzensiz göçmen kurtarıldı. Teknedeki 2 kişi, yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı.

Urla, Çeşme ve Seferihisar açıklarında da geri itilen ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan lastik botlardaki 197 kişi de karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

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