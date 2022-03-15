İzmir açıklarında yasa dışı göç organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla 251 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 13 Mart'ta yakalanan şüphelilerin Urla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklandı, F.Ö. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart'ta Seferihisar ilçesi açıklarında yolcu motoru içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine harekete geçmiş, durdurulan yolcu motorunda 251 düzensiz göçmeni ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheliyi yakalamıştı.
Kaynak: AA
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