İzmir açıklarında yasa dışı göç organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında yasa dışı göç organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

15.03.2022 22:20
İzmir açıklarında yasa dışı göç organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla 251 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yolcu motoruyla 251 düzensiz göçmeni yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürmeye çalışırken yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 13 Mart'ta yakalanan şüphelilerin Urla İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç.Ö. tutuklandı, F.Ö. ve E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart'ta Seferihisar ilçesi açıklarında yolcu motoru içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine harekete geçmiş, durdurulan yolcu motorunda 251 düzensiz göçmeni ve yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 3 şüpheliyi yakalamıştı.

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İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı İzmir açıklarında 278 düzensiz göçmen yakalandı Kaçak göçmenler dorsenin içerisinde yakalandı Kaçak göçmenler dorsenin içerisinde yakalandı

Seferihisar, Yunanistan, Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında yasa dışı göç organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında yasa dışı göç organize ettikleri iddiasıyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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