İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı

13.04.2022 17:47
İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı ve yelkenli teknedeki 135 kaçak göçmen kurtarıldı.

İZMİR'in Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı ve yelkenli teknedeki 135 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 09.27'de Dikili açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu ekibi, Yunan unsurlarınca geri itilen 2 can salındaki toplam 32 kaçak göçmeni kurtardı.

Karaburun açıklarında da saat 10.00 sıralarında, İtalya rotasındaki yelkenli teknede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik botu ekibi, Yunan unsurlarınca geri itilen 103 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan Dikili'de saat 13.10'da başka ihbarı değerlendiren ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, lastik bot içindeki 39 kaçak göçmeni yakaladı.


İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı
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Yunanistan, Karaburun, Dikili, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında Yunan unsurlarınca itilen 135 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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