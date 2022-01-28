İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.01.2022 21:09
İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yurt dışına kaçmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde yurt dışına kaçmaya çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Çeşme'de motor arızası nedeniyle arızalanan lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

Kurtarılan ve yakalanan 43 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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