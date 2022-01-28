Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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