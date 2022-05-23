İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

23.05.2022 20:17
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili açıklarında görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde hareketli bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen yakalandı

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Kaynak: AA

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