Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar , Menderes, Karaburun ve Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Seferihisar, Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir açıklarında tespit edilen 203 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı - Son Dakika

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