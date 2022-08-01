İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.08.2022 20:35
İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 88 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Dikili ilçesi açıklarında 7, Çeşme ilçesi açıklarında da 36 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir açıklarında 88 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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