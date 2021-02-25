İzmir açıklarında Yunun unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında Yunun unsurlarınca geri itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı
25.02.2021 23:56
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat saat 16.50 sıralarında, Foça ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği tespit edilen can salları içerisindeki 31 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
Son Dakika Köpekleri kaçırılan Lady Gaga, geri getirene 500 bin dolar ödül vaat etti Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Libya'nın yeni başbakanından Türkiye açıklaması: Deniz yetki alanları anlaşması sorunsuz devam edecek Doğan Cüceloğlu'nun ölüm gününe ait incelenen kameralarda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı İşlerin iyi gitmediği Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Ozan Tufan takımı topladı! Birlik mesajı verildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 73 kişi vefat etti, 9 bin 572 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Tam kapanma gibi bir durumu şu an düşünmüyoruz Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi