İzmir Adalet Sarayı'nda normalleşme süreci dönemi - Son Dakika

NORMALLEŞME süreciyle kapılarını dün açan İzmir Adalet Sarayı'nın kapısında, uzun kuyruklar oluştu. Maskesiz, işi olmayan ya da ateşi 38 derecenin üzerinde bulunan kimse adliyeye alınmadı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süre nöbet sistemiyle çalıştıktan sonra dün itibariyle normal çalışma sistemine dönen İzmir Adalet Sarayı'nın kapısında, sabahın saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Maskesiz hiçbir vatandaş içeriye alınmazken, giriş yapanların ateşi ölçüldü. 38 derecenin üzerinde ateşi olanlar, geri çevrildi. Ayrıca adliyede işi olmayan kimse da içeri alınmadı. Erken saatlerde başlayan kalabalık sebebiyle adliye kapısında her geçen saat yoğunluk arttı. Bazı vatandaşların, sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı da gözlendi. Görevliler, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda sıklıkla uyarıda bulundu.