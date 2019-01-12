Son Dakika Haberleri: İzmir - Adapazarı Karayolunda Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk, 5 Yaralı

İzmir - Adapazarı Karayolunda Yoldan Çıkan Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk, 5 Yaralı

24 dakika önce

İzmir - Adapazarı karayolunda yoldan çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralıBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kaza yaparak ters dönen otomobilde bulunan ikisi çocuk 5 kişi kazayı hafif yaralarlar atlattı.

İzmir - Adapazarı karayolunda yoldan çıkan otomobil takla attı: 2'si çocuk, 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde yağış nedeniyle kaza yaparak ters dönen otomobilde bulunan ikisi çocuk 5 kişi kazayı hafif yaralarlar atlattı.
Kaza İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet B. yönetimindeki 16 U 0854 plakalı otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan Ebru Y. (26), Muhammet Y. (3), Meryem B. (15), Aynur B. ve sürücü Ahmet B. ambulanslarla İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:58 Kaynak: İHA

Adapazarı, İzmir, Genel
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