İZMİR ADLİYEDEN KELEPÇELİ KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ, BACAKLARINDAN VURULARAK YAKALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, adliye girişinde elleri kelepçeliyken arbede çıkarıp, kargaşada kendisini bekleyen otomobil ile kaçmaya çalışan, ağaca çarpıp kaza yapınca yaya olarak kaçışını sürdüren şüpheli, polis ekiplerince bacaklarından vurularak yakalandı.

Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli E.A., dün gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alınıp, bugün saat 17.00 sıralarında Bayraklı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, elleri kelepçeli bir şekilde ekip otosundan indirildikten sonra polislerle, tartışıp, arbede yaşadı. Arbededen faydalanan şüpheli, elleri kelepçeli olarak kaçıp, ileride kendisini bekleyen 35 AID 817 plakalı otomobile bindi. Polis, hızla kaçmaya başlayan şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, yaklaşık 200 metre ilerdeki İslam Kerimov Caddesi'nde bir ağaca çarptı. Kazanın ardından A.E. ve beraberindekiler araçtan inip, bu defa yaya olarak kaçmayı sürdürdü. Şüphelileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bölgeyi de ablukaya aldı. Adliyeye yakın bir noktada bulunan sanayi bölgesinde saklandığı belirlenen E.A.'yı bulan ekipler, birkaç kez 'dur' ihtarına bulundu. Ancak E.A., ihtara uymayıp, kaçmayı sürdürünce ateş eden polis ekipleri tarafından bacaklarından vurulup, etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. E.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polisin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.