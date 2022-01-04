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İzmir Adliyesi çalışanları, şehit Fethi Sekin'i anlattı - Son Dakika

İzmir Adliyesi çalışanları, şehit Fethi Sekin'i anlattı

04.01.2022 11:06
İzmir Adliyesi çalışanları, şehit Fethi Sekin'i anlattı

İzmir'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında özlemle anılıyor.

İzmir'de terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda cesaretiyle muhtemel faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5. yılında özlemle anılıyor.

Polis memuru Sekin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine saldırı düzenlemek üzere yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunan PKK'lı teröristlerle mermisi bitene kadar cesurca çatıştı.

Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit oldu.

Şehadetinden önce İzmir Adliyesinde 8 yıl görev yapan Sekin, fedakarlığı ve yardımseverliğiyle adliye çatısı altında birçok kişinin hayatına dokundu.

Hakim, savcı, avukat, vatandaş herkesin yardımına koşan Fethi Sekin, adliye duvarlarında asılı fotoğrafları, adliye girişine yapılan heykeli ve sevenlerinin dualarıyla, şehadetinin 5. yılında kalplerde yaşatılıyor.

Onu özlemle anan mesai arkadaşları, Sekin'i ve hatıralarını anlattı.

"Çok güven verirdi"

Zabıt katibi Canan Gürbüz, AA muhabirine, Fethi Sekin'i 2008 yılında tanıdığını, trafik bilirkişisi olması nedeniyle keşiflere beraber gittiklerini söyledi.

Sekin'in çok yüce gönüllü ve saygın bir insan olduğunu anlatan Gürbüz, şöyle devam etti:

"Fethi ağabey bir taneydi. Polislere sorulması gereken bir şey olduğunda aklımıza ilk gelen Fethi ağabeydi. Telefonu hala kayıtlı. Hiç silmedim. 'Böyle bir durum var, ne yapabiliriz?' dediğimizde Fethi ağabey içten yürekliliğiyle elinden ne geliyorsa yapardı bizim için. Saldırı videolarını izledim. Fethi ağabeyin üzerinde taşıdığı üniformanın hakkını sonuna kadar layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum. Onun vatanseverliği, teröristlerin üzerine tek başına kahramanca gidişinden belliydi. Minnettarız. Allah gani gani rahmet eylesin. Özlüyoruz. Fethi ağabey derken akan sular dururdu. Şurada motorunu görmek bile başka bir şeydi bizim için."

"İzmir'in ve Türkiye'nin kalbinden çıkmayacak"

Anılarını anlatırken zaman zaman duygulanan mübaşir Rüstem Korkmaz ise Sekin'in çok mert ve babacan olduğunu, adliyede herkese iyiliğinin dokunduğunu dile getirdi.

Sekin'in canı pahasına çok sayıda kişinin hayatını kurtardığını vurgulayan Korkmaz, "Ne zaman ismi geçse duygulanırım. Mekanı cennet olsun. Şehitlik mertebesini sonuna kadar hak eden bir kardeşimizdi. Olay günü karşılaştık. Yine güler yüzlüydü. Değeri ölçülemeyecek bir insan. 2 vatan haininin peşinden canını siper edip, üzerlerine gidip şehit olması zaten anlatılamaz. İzmir'in ve Türkiye'nin kalbinden çıkmayacak." dedi.

Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur da Sekin'in şehadetiyle büyük acı yaşadıklarını, ona her zaman müteşekkir olduklarını ve onu her zaman güzel özellikleriyle yad ettiklerini belirtti.

Sekin ile aynı zamanda hemşehri olmaları dolayısıyla daha özel bir diyalogları bulunduğunu dile getiren Tabur, Sekin'in hakim, savcı, avukat ve vatandaşlara her zaman yardım etmeye çalışan, görevinin gerektirdiğinin daha üstünde, birçok konuda elini uzatan birisi olduğunu söyledi.

Tabur, şunları kaydetti:

"Fethi, şehadetine erdiğinde başsavcımızla toplantı halindeydik. Büyük bir patlama sesiyle irkildik. Başsavcımızın dizlerine vurduğunu hatırlıyorum 'Eyvah adliyemiz.' diye. Ben de o zaman 'Eyvah Fethi.' demiştim. Hemen nizamiyedeydi. Şehit olduğu gün öğlen karşılaşmıştım. Birbirimize hal hatır sormuştuk. 'Görevimizin başındayız başkanım.' demişti. O gün ayrı bir güzellik çökmüştü üzerine. Olayı duyunca hepimiz kahrolduk. Saldırının hemen sonrası aşağıya indim. Kulübeyi ateşler içerisinde görünce 'Eyvah Fethi'miz gitti.' dedim. Ruhu şad olsun. Vatan için yapılacak fedakarlıkların en büyüğü can vermektir. Fethi kardeşimiz de bunu yaptı."

İzmir Barosu personeli Murat Bayır da Sekin'in sürekli görev yaptığı C kapısı ve kulübesinin önünden geçerken her zaman onu andığını dile getirdi.

Fethi Sekin'in polislik mesleğini çok sevdiğini kaydeden Bayır, "İşine çok sadık, olağanüstü çaba sarf eden, sizinle sohbet ederken bir anda motoruna binip bölgede tur atan biri. Mekanı cennet olsun. Olay anında o yürekliliği gösterdi. Kolay bir şey değil. Kendisiyle çok gururlandım. C kapısı şimdi bana tamamen Fethi'yi anımsatıyor." ifadelerini kullandı.

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Fethi Sekin, Şehit, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi çalışanları, şehit Fethi Sekin'i anlattı - Son Dakika


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