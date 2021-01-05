İzmir Adliyesi çalışanları, şehit polis Fethi Sekin'i unutmadı - Son Dakika

İzmir Adliyesi çalışanları, şehit polis Fethi Sekin'i unutmadı

05.01.2021 13:17
İzmir Adliyesi çalışanları, şehit polis Fethi Sekin'i unutmadı, System.String[]

İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için adliye çalışanları, mesaiye başlamadan önce Sekin'in anıtı ve şehit olduğu noktaya kırmızı karanfiller bıraktı.

İzmir Adliyesine 4 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için adliye çalışanları, mesaiye başlamadan önce Sekin'in anıtı ve şehit olduğu noktaya kırmızı karanfiller bıraktı.

İzmir Adliyesindeki anma töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle düzenlenmedi.

Adliye C kapısı önünde 5 Ocak 2017'de yaşanan terör saldırısının 4. yılı dolayısıyla adliyedeki ekranlarda Sekin ve Can'ın fotoğraflarıyla birlikte "Unutmadık, unutmayacağız" yazısı paylaşıldı.

Çalışanlar, mesaiye başlamadan önce Sekin'in şehit olduğu noktaya ve adliye önündeki anıta kırmızı karanfiller bıraktı.

Adliye çalışanı Soner Sönmez, hain saldırıda iki mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını halen derinden hissettiklerini belirterek, "Burada aldığımız her nefeste onlar var. Onları düşünüyoruz. O günü yaşamayanlar bilemez. O gün çok büyük korkular ve sıkıntılar atlatıldı. Sekin, hain saldırıya engel olmasaydı daha birçok arkadaşımız burada şehit olacaktı. Sekin ve Can'ı büyük bir özlemle anıyoruz. Biz de bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız." dedi.

Musa Can'ın mübaşir arkadaşı İrfan Yücel de o günü unutamadığını dile getirerek, "Onların şehit olduğunu söylerken bile sesimiz hala titriyor. Onları özlemle anıyoruz. Kendilerine minnettarız, unutmadık, unutturmayacağız." diye konuştu.

Adliyedeki vatandaşlardan Şerife Şenocak ise Fethi Sekin'e çok şey borçlu olduklarını anlatark, "İyi ki o gün burada Fetih Sekin varmış. O bir kahraman, biz ona çok şey borçluyuz, ona minnettarız. Onun gibi kahramanlara ihtiyacımız var. Buraya geldiğimde gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Ülkemizde kahramanlar olduğu sürece, hainlere geçiş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Fethi Sekin, Terör, İzmir, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi çalışanları, şehit polis Fethi Sekin'i unutmadı - Son Dakika


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