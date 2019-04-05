İzmir Adliyesi'nde Avukatlar Günü Töreni
1 saat önce
İzmir Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir Baro Başkanlığı tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
İzmir Barosuna kayıtlı avukatların İzmir Adliyesi önünde bir araya geldiği törende Baro Başkanı Özkan Yücel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Konuşmasında adalet ve hukukun öneminden bahseden Yücel, her ülkede avukatların aydınlığı, özgürlüğü ve hukuk adına gelişmeye çalışan ne varsa onları temsil ettiğine dikkat çekerek avukatların baskı ve tehditlere rağmen susmayacaklarını söyledi.
Törene, İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Muvaffak Meşe ve İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi Oktay Yörük de katıldı.
Törene katılanlar, daha sonra İzmir Barosu Resim Grubu'nun açmış olduğu resim sergisini gezdi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:30 Kaynak: AA
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