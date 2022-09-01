İZMİR'DE ADLİ YIL TÖRENLE AÇILDI

İZMİR Adliyesi'nde düzenlenen törenle, 2022-2023 adli yılı başladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, "Sorunlarımız ve sıkıntılarımız var ama empati yapmak çok önemli. Herkes kendi evinin önünü süpürsün. Biz yargının temel unsurlarıyız. Sorumluluğu hep karşı tarafa yükleyerek bir şey elde edilemez. Adaletin tecellisini sağlamak en büyük görevimizdir" dedi.

İZMİR Adliyesi'nde 2022-2023 Adli Yıl Açılışı Töreni düzenlendi. Adliye girişindeki Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla sürdü. Törene İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, adliyede görevli hakim, savcı ve avukatlar katıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ise, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok zor şartlar altında kurulduğuna dikkat çekip, "Geçmişte görev yapmış olan, şehadete eren tüm arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bu devleti kuran Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız var ama empati yapmak çok önemli. Herkes kendi evinin önünü süpürsün. Biz yargının temel unsurlarıyız. Sorumluluğu hep karşı tarafa yükleyerek bir şey elde edilemez. Adaletin tecellisini sağlamak en büyük görevimizdir" dedi.Adli faaliyetlerde çok yol kat edildiğini konuşmasında vurgulayan İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ise "Hukukun üstünlüğü, adaletin yerleşmesi adına taleplerde bulunalım. Bizler görevimizi halk için yerine getiriyoruz" dedi.Konuşma yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de avukatların yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti.Tören, kokteylin ardından son buldu.