İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı - Son Dakika

İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı

6 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir'de bulunan adliyelerde yardım kampanyası başlatıldı.

İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı, System.String[]

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir'de bulunan adliyelerde yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir Adliyesi'nden yardım çağrısı yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası için yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya illeriyle ilçelerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla, İzmir'deki tüm adliyeler olarak, İzmir Adliyesi ek hizmet binasının (İzmir Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No. 5 ve No. 7 Bayraklı) zemin katında yardım toplama birimi oluşturulmuştur. Bugünden itibaren, 02/02/2020 gününe kadar, deprem bölgesine gönderilmek üzere mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun yardımlarınızı (battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak) bir koli içerisinde ilgili birime en kısa sürede teslim ederek katkıda bulunabilirsiniz. Gün birlik ve dayanışma günü" ifadeleri kullanıldı.


İzmir Adliyesi, Elazığ, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vatandaş, deprem bölgesine gelen İmamoğlu'na çağrıda bulundu: Müteahhitler tutuklansın
Elazığ'da çöken Mavi Göl Apartmanıyla ilgili kahreden Van depremi detayı Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! Asfalt yollarda derin ve uzun çatlaklar oluştu Son dakika: Elazığ'da 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 19:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]