İzmir Adliyesi önündeki çatışma anı kameraya anbean yansıdı

İzmir Adliyesi önündeki restoranda meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Çatışma anları, anbean ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
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