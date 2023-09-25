İzmir Adliyesi önündeki çatışma anı kameraya anbean yansıdı - Son Dakika

İzmir Adliyesi önündeki çatışma anı kameraya anbean yansıdı

Son Güncelleme: 25.09.2023 14:19

İzmir Adliyesi önündeki restoranda meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İzmir Adliyesi önündeki restoranda meydana gelen silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Çatışma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İKİ GRUP RESTORANDA ÇATIŞTI

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. Olayda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

ÇATIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Çatışma anları, anbean ise bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

İzmir Adliyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Adliyesi önündeki çatışma anı kameraya anbean yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Adliyesi önündeki çatışma anı kameraya anbean yansıdı - Son Dakika
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