İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı

10.05.2022 15:05
İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı

Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında kullanılan patlayıcıları, olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası...

Polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında kullanılan patlayıcıları, olaydan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e otobüsle getirip örgüt mensuplarına teslim ettiği iddiasıyla hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Suriye uyruklu Delil Hıso'nun yargılanmasına başlandı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Delil Hıso ve avukatları hazır bulundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan Hıso, hiçbir terör örgütüyle bağlantısı olmadığını savundu.

Savaştan kaçıp 2013 yılında Türkiye'ye çalışmaya geldiğini ileri süren Hıso, " Nusaybin'de ütücü olarak çalıştım. 2016 yılında A.Ö. ile İzmir'e gezmeye geldik. Okul arkadaşım bizi otogarda karşıladı. Burada 8-9 gün arkadaşlarımda kaldık. Sonra tekrar Kızıltepe'ye döndüm. Mardin'den İzmir'e gelirken hiçbir şey getirmedim. 2018 yılında kaçak yollarla Irak üzerinden Kamışlı'ya gittim. 2021'in 7. ayında tekrar Türkiye'ye geri dönmek için yola çıktığımda Özgür Suriye Ordusu beni yakaladı." dedi.

Mahkeme başkanının savcılıkta etkin pişmanlıktan faydalanmak isteğini hatırlatması üzerine Hıso, tehdit altında ifade verdiğini öne sürdü.

Daha sonra tanık A.Ö, SEGBİS aracılığıyla ifade verdi.

İzmir'e Hıso ile yanlarında 2 küçük çantayla geldiklerini anlatan A.Ö, "Bizi Delil Hıso'nun arkadaşı karşıladı. Yanımızdaki çantalarda sadece kıyafet vardı. Kimse bizimle bir şey göndermedi, getirmedik. Ben Delil'in yanında olduğum zaman kimse yanımıza gelmedi." diye konuştu.

Sanık avukatlarının ek savunma talebinde bulunmasının ardından mahkeme heyeti, Hıso'nun tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 27 Temmuz'a erteledi.

Davanın geçmişi

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Henüz yakalanamayan Karasaç hakkında da kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Saldırıda kullanılan mühimmatları Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, 1 kez "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", 2 kez de "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından olmak üzere 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 19 kez "kasten yaralama" ve 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından da cezalandırılması talep edilmişti.

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Son dakika haber | İzmir Adliyesi'ne saldırıda mühimmatı teminle suçlanan sanık: Olayı üzerime yıktılar Son dakika haber | İzmir Adliyesi'ne saldırıda mühimmatı teminle suçlanan sanık: Olayı üzerime yıktılar Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı Son dakika 3. sayfa: Mardin'de eş zamanlı terör operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, Mardin, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Adliyesi saldırısında bombaları getirdiği iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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