İzmir Adliyesi şehitleri saldırının 3'üncü yıl dönümünde törenle anılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir Adliyesi şehitleri saldırının 3'üncü yıl dönümünde törenle anılacak - Son Dakika

İzmir Adliyesi şehitleri saldırının 3'üncü yıl dönümünde törenle anılacak

6 saat önce

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can saldırının 3'üncü yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

İzmir'de, terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısına kahramanca karşı koyan ve hayatı pahasına olası faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ile saldırıda hayatını kaybeden adliye personeli Musa Can saldırının 3'üncü yıl dönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

İzmir Adalet Sarayının C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için pazartesi günü anma töreni düzenlenecek.

Şehitleri anmak için adliye giriş ve çıkışlarında kullanılan turnikelerde basılan adalet ve baro kartları okutulduğunda "Unutmadık, Unutmayacağız. Fethi Sekin Musa Can" yazısı çıkacak.

Öte yandan adliyenin içindeki asansörlerin iç dizaynında yer alan ekranda, şehitler anısına İzmir Adliyesi personelince "Dağlıca Türküsü"nün seslendirildiği duygulu klip gösterilecek.

İzmir Adliyesi şehitleri saldırının 3'üncü yıl dönümünde törenle anılacak

Fethi Sekin, İzmir, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:41 Kaynak: AA
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