İzmir Adliyesi şehitlerini anma, Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü Töreni - Son Dakika

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından düzenlenen "Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü"ne, İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığı layık görüldü.

Terör örgütü PKK'nın düzenlediği saldırıda 3 yıl önce cesaretiyle teröristleri püskürterek faciayı önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda şehit olan Musa Can için üniversitede anma ve Demokrasi ve Kahramanlık Ödül Töreni düzenlendi.

Sekin ve Can'ın hayatlarının anlatıldığı video ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Törende konuşan İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, İzmir Adliyesi'ndeki saldırının vatan toprakları üzerinde hain plan yapanların çirkin yüzlerini bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Hainlerin kahraman bir Türk evladını karşılarında bulduğun belirten Tunçsiper, "Canı pahasına teröristleri engellemeye çalışan polisimiz bizlere bir kez daha gösterdi ki bu vatan için gözlerini kırpmadan şehit olacak milyonlarca Türk evladı vardır. Bizim yapmamız gereken kuşaktan kuşağa, nesilden nesile bunu aktarmaktır." diye konuştu.

Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü, komando eğiten okula verildi

Demokrasi ve Kahramanlık Ödülü'nü 3 yıldır verdiklerini; ilk ödülün Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Urla Menteş'deki ATAT Askeri Eğitim Kampı'ndan yola çıkan birlikleri durduran Emniyet Amiri Bekir Önsal'a verildiğini, ikincisinin ise Türk polis teşkilatı ve Bornova Jandarma Komando Okulu Tugay Komutanlığına verildiğini hatırlatan Tunçsiper, "Bu yıl ise ödül her koşulda vatanın milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, her karış toprağı için canını vermeye yemin eden uzman erbaşlarımızı ve astsubaylarımızı yetiştiren İzmir'imizin gururu İzmir Yeni Foça Jandarma Komando TMH Okul Komutanlığına verilmiştir." diye konuştu.

Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın da ödül için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tunçsiper, Albay Aydın'a Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve plaket takdim etti.

Törene katılan şehit polis memuru Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve Musa Can'ın kızı Emine Can'a da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.