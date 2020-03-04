İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergileniyor - Son Dakika
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İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergileniyor

6 saat önce

İzmir Adliyesi'nde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilenmeye başlandı.

İzmir Adliyesinde aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergileniyor, System.String[]

İzmir Adliyesi'nde son 1 yılda güvenlik görevlileri tarafından yapılan aramalarda ele geçirilen suç aletleri sergilenmeye başlandı.

İzmir Adliyesi protokol girişinde açılan sergide giriş noktalarındaki X-Ray cihazlarıyla tespit edilen, güvenlik görevlilerinin yaptığı aramalarda ele geçirilen silah ve bıçaklarla çeşitli kesici delici aletler yer aldı.

Sergide 1 suikast silahı olarak tanımlanan tabanca, 7 pala, 25 özel bıçak, 1 metal boru, 1 tahta balyoz, 2 orak, 134 makas, 9 keski, 32 falçata, 2 çok amaçlı bıçak, 35 kart bıçak, 4 şiş tornavida, 150 neşter, 193 bıçak, 75 törpü, 6 biber gazı, 2 muşta, 15 kurşun ile kesici ve delici olabilecek çeşitli nitelikteki aletler bulunuyor.

Sergiyi gezen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir Adliyesinin Türkiye'nin 3. büyük adliyesi olduğunu ve 3 yıl önce menfur bir terör saldırısına maruz kaldığını anımsattı.

Adliye girişindeki uygulamaların herkesin güvenliği için önemli olduğunu, bu konuda tüm vatandaşların hoşgörüsünü ve desteğini beklediklerini dile getiren Güre, şöyle konuştu:

"İzmir Adliyesinin 3 sene önce yaşamış olduğu bu tecrübe sonrasında güvenlik tedbirleriyle ilgili başka bir konsepte geçmesi gerektiğini düşündük. Önceki dönemlerde de zaten alınmış tedbirler vardı. Bunun üzerine bazı eklemeler yaparak bu işi sıkı tutmaya çalışıyoruz.

Aralarında husumet bulunan birçok kimse burada karşılaşıyor. Biz bu hizmeti en güvenilir halde sunmaya çalışmak zorundayız. Herhangi bir meslektaşı, vatandaşı, avukat camiasını rahatsız etmek, hizmet aldıkları ya da verdikleri işi engellemek veya zorlaştırmak için değil bu. Bir şey olduktan sonra alınacak tedbirin hiçbir anlamı yok. Önemli olan bizim bunları önleyebilmemiz. Önleyebilme kapasitemizi güçlendirmeye çalışıyoruz."

Sergi bugün sona erecek.

İzmir Adliyesi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:14 Kaynak: AA
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