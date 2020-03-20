İzmir Adliyesinde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İzmir Adliyesinde koronavirüs tedbirleri
7 saat önce
İzmir Adliyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bina girişlerine hassas ateş ölçerle önlem alındı.
İzmir Adliyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bina girişlerine hassas ateş ölçerle önlem alındı.
İzmir Adliyesinde virüs tedbirleri kapsamında bina girişlerine hassas ateş ölçerler konulup ölçüm yapılacak. Görevli memurlar, 38 derece ve üzerinde ateşi olanların tespit etmesi halinde bu kişileri sağlık kurumuna yönlendirecek.
Ayrıca adliye ana hizmet binasına giriş ve çıkışlar C kapıdan yapılacak.
E kapısı yalnızca otopark için kullanılacak.
A ve D kapıları ise tamamen kapatılacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:38 Kaynak: AA
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