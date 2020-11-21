İzmir Adnan Menderes, ACI pandemi sertifikasını aldı - Son Dakika

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen sertifikayı aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı ilgili kriterleri karşılayarak, pandemi döneminde güvenli seyahat için ACI World oluşturulan "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu"nu aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, şunları kaydetti:

"Havacılıkta tüm dünyada sıkı şekilde düzenlenen ve küresel ölçekte geçerli kurallar işliyor. Hükümetlerin sınırlarını kapamaları nedeniyle pandemiden ciddi şekilde etkilenmekle birlikte, havacılık yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Mart ayından itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik.

Türkiye'deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladık. Şimdi de ACI tarafından oluşturulan kriterlere uyum göstererek sertifikamızı aldık. Kısıtlamaların kısmen kalktığı haziran ayından bu yana yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz."

TAV, Türkiye'de ve yurt dışında işlettiği havalimanlarını ile programa katılıyor. Bu kapsamda Ankara Esenboğa ve Gazipaşa- Alanya havalimanları da ACI tarafından sertifikalandırıldı.

Şirketin yurt dışında işlettiği Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvatistan Zagreb havalimanları da akreditasyon sürecini tamamladı ve sertifika aldı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı bu yılın ilk 10 ayında 4 milyon 768 bin yolcuya hizmet verdi.