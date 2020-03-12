İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yeni uçak park alanı - Son Dakika
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İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yeni uçak park alanı

6 saat önce

İzmir Adnan Menderes Havalimanı apron genişletme ve yeni uçak park alanları inşaatı tamamlandı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yeni uçak park alanı, System.String[]

İzmir Adnan Menderes Havalimanı apron genişletme ve yeni uçak park alanları inşaatı tamamlandı. Çalışmaların ardından 26 yeni uçak park alanı hizmete açıldı. Yeni açılan uçak park alanları ile ilgili Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Uçak park sayısı 35'ten 61'e yükseltildi


İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2 yüz 80 bin metrekare alanda yapılan 26 yeni uçak park alanı ile önceden 35 olan uçak park alanı 61'e yükseltildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Keskin," İnşaat çalışmaları tamamlanan İzmir Adnan Menderes Havalimanının 280.000 metrekare ve 26 yeni uçak park sahasından oluşan "Apron-3 sahası" hizmete açıldı. Havalimanı Hizmet Kalitesi ödülüyle ülkemizi gururlandıran İzmir Adnan Menderes Havalimanında Apron-3 sahasının da hizmet vermeye başlamasıyla uçak park sahası kapasitesi 35'ten 61'e yükseldi. 8 uçak park sahası ise özel uçaklar için tahsis edildi" paylaşımını yaptı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:49 Kaynak: İHA
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